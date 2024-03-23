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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Mart 2024 09:37
İl içinde farklı ilçeye Eş durumu tayini

Arkadaşlar merhaba benim eşimin ortak olduğu istanbul Ümraniye?de kendi firması var . Şimdi Ataşehir?de bir ofis açacak . Ben Ümraniye'de çalışıyorum . Ataşehir?e eş durumu tayini için ne kadar beklemem lazım ? Son iki yıl içinde 360 gün prim diyor . Ataşehir ?de eşim 2 yıl çalıştıktan sonra mı tayin isteyebilirim? Yoksa Ümraniye?deki ofiste geçen günler sayılır mın?

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