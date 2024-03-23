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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Mart 2024 10:32
Paramedikten Büro Personeline Geçiş

Merhaba arkadaşlar 1 yıldır Sağlık Bakanlığında paramedik olarak çalışıyorum Milli Eğitim Bakanlığına büro personeli olarak başvurdum ama bana hemşire,avukat vs öğrenim durumu belirtmeyen büro personeli ,destek personeline geçiş yapamaz dediler konu hakkında bilginiz var mı

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