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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Mart 2024 11:14
Bayram izni

Aynı kurumda çalışan kadrolu güvenlik görevlisi bayramda 9 gün izin veriliyor.4b güvenlik görevlisine ise sadece bayram günleri için veriliyor sözleşmeli personel idari izin alamama sebebi nedir?

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