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Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


23 Mart 2024 12:17
Öncelik Hakkı

iyi günler, sağlık bakanlığı'nın işçi alımına öncelikli olarak başvurdum.

benim merak ettiğim 3-4 nisan da kura çekilecek, öncelikli olanlar kura ya tabimidir. kura ya tabi ise öncelik hakkı derken neyi kastediliyor. teşekkürler

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