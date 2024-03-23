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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
23 Mart 2024 12:22
Zimmet

2023/5 atamasında 2023 yılında kadroya geçen 7433 veya 663 (3+1) farketmeksizin kadrolu personel sağlık bakanlığınin alımına başvurup ÖSYM tarafından yerleşince atamasi yapıldı mı yani zimmete düştüler mi?böyle bir ornek var mı ya da dava ettiler mi? Konu elzem bir şekilde bu bilgiyi almam lazım.

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