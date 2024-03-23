İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410

Son Sayfa

23 Mart 2024 12:47
Darp olayından dolayı ihraç olur muyum?

Merhabalar dün bi olaya karıştım memlekette hasmımız olan akrabalarla karşılaştık. Benden 15 yaş büyük ve iri biri tahrik edip üzerime yürüdü sözler karşısında kendimi tutamayıp birini biber gazı sıkıp arabadaki jopla darp ettim kırık falan benden şikayetçi oldu. durum ne olur idari olarak bişey olmayacağına eminim. Ama adli ne olur ki 1 yıl üzeri sıkıntı diye çekiniyorum teşekkürler


polimer99
Aday Memur
23 Mart 2024 12:49

Daha ifade vermedim. Bu arada daha önce beni tehdit ettllerine dair elimde ses kaydı var


poolpolice
Memur
23 Mart 2024 13:07
sana bıçak çekti öldürmekle tehdit etti sende biranda panik halde canını korumak içinbedeni unsurların yeterli olmayacaği icin maddi unsurlara gectin ( gaz jop vb) bunlar olmasaydı ölümle sonuclanacaktı 2 tanede sahidin var daha önceden de seni tehdit etmiş daha ne

memuraday-y
Şef
23 Mart 2024 13:38

Yazık eğer sen gerçekten polissen. Vay bizim halimize ki ne vay. Biri kavgaya karışır diğeri yalan söyleyip, yalancı şahit bulması için kendince akıl verir. Nereden tutarsan tut elinde kalıyor !

poolpolice, 11 saat önce
sana bıçak çekti öldürmekle tehdit etti sende biranda panik halde canını korumak içinbedeni unsurların yeterli olmayacaği icin maddi unsurlara gectin ( gaz jop vb) bunlar olmasaydı ölümle sonuclanacaktı 2 tanede sahidin var daha önceden de seni tehdit etmiş daha ne

Agency
Memur
23 Mart 2024 13:40
jopla olduğu için alt ceza sınırı 1.5 yıl. Haksız tahrik ve iyi halden 1 yılın altına düşer hagb alırsın diye tahmin ediyorum.

xLmx
Şef
23 Mart 2024 14:01
hagb kalkıyor
Agency, 11 saat önce
jopla olduğu için alt ceza sınırı 1.5 yıl. Haksız tahrik ve iyi halden 1 yılın altına düşer hagb alırsın diye tahmin ediyorum.

Agency
Memur
23 Mart 2024 14:10
nere kalkıyor panpa dışarda adam kalmaz :)
xLmx, 10 saat önce
hagb kalkıyor

Agency
Memur
23 Mart 2024 14:26
anayasa iptal etti ama meclis benzer bir düzenleme getirir yine ancak getirmede daha iyi çünkü mahkemeler adi suçlarda nasılsa Hagb veririm üst denetime de gitmez diyerek. Doğru dürüst araştırma yapmadan hagb yapistirip geçiyor. en azından şimdi ceza vermemek yahut para cezasına çevirmek için uğraşır.
xLmx, 10 saat önce
hagb kalkıyor

polimer99
Aday Memur
23 Mart 2024 14:38

Ulan sana suan neler söylerimde ....ulan adam sana neler diyo sana saldırmaya kalkıyo ne yapayım 155i mi arayım

memuraday-y, 11 saat önce

Yazık eğer sen gerçekten polissen. Vay bizim halimize ki ne vay. Biri kavgaya karışır diğeri yalan söyleyip, yalancı şahit bulması için kendince akıl verir. Nereden tutarsan tut elinde kalıyor !


senpaituyum
Aday Memur
23 Mart 2024 14:56
kırık varsa adam da şikayetçiyse sıkıntı benzer trafikte bi olaydan 9 ay hapis cezası aldım hagb verildi meslekten önce oldu . şuan sen adli idari soruşturma geçireceksin ayrıca hapis cezasıda alacaksın vücut kırığı sıkıntı . sonuç ne olur bilemiyorum

yasar3431
Memur
23 Mart 2024 15:02
pollplice katiliyorum

Sultanikincivites
Aday Memur
23 Mart 2024 15:50
50 den fazla dosyam var. hiçbirşey olmaz

Osmanlı1903
Memur
23 Mart 2024 15:57

Ziyaaa

Sultanikincivites, 9 saat önce
50 den fazla dosyam var. hiçbirşey olmaz

Suskun Kral 33
Aday Memur
23 Mart 2024 16:02
Aslana çakı ile mi saldırdın Ziyaaa. ;)
Sultanikincivites, 9 saat önce
50 den fazla dosyam var. hiçbirşey olmaz

85200258
Genel Müdür
23 Mart 2024 16:02
" Atladım aslanın üstüne.Tak tak tak tak tak.... "
Sultanikincivites, 9 saat önce
50 den fazla dosyam var. hiçbirşey olmaz

sinanpolat22
Şef
23 Mart 2024 16:27
kanka polis misin bilmiyorum, meslekte 13 senem bitti. ogrendigim tek sey olumune inkar. mahkeme supheli sensen affetmiyor hepsi bizden nefret ediyor. yaptigina da yapmadim diyeceksin yoksa perisan olursun. selamlar.
memuraday-y, 11 saat önce

Yazık eğer sen gerçekten polissen. Vay bizim halimize ki ne vay. Biri kavgaya karışır diğeri yalan söyleyip, yalancı şahit bulması için kendince akıl verir. Nereden tutarsan tut elinde kalıyor !


sinanpolat22
Şef
23 Mart 2024 16:28
hahahah rambo okanin bile 40 tane hahahaha
Sultanikincivites, 9 saat önce
50 den fazla dosyam var. hiçbirşey olmaz

martenickaa
Aday Memur
23 Mart 2024 16:32
polis olduğunu zannetmiyorum.Allah kimseyi adliyelik yapmasın.Ama olurda adalet mekanizmasıyla tanisirsan dön bu yazdığına bak
memuraday-y, 11 saat önce

Yazık eğer sen gerçekten polissen. Vay bizim halimize ki ne vay. Biri kavgaya karışır diğeri yalan söyleyip, yalancı şahit bulması için kendince akıl verir. Nereden tutarsan tut elinde kalıyor !


kurtgoz74
Memur
23 Mart 2024 16:39
bu amip polis değil, zamanında polislerden iyi bi yara almış arkadaş, bizim forumdan çıkmayan işsizin teki ramazan ramazan ağzımı senin bozacaktımm .. kardeş bu kadar travma yaşayacak ne yaşadın merak ediyorum
memuraday-y, 11 saat önce

Yazık eğer sen gerçekten polissen. Vay bizim halimize ki ne vay. Biri kavgaya karışır diğeri yalan söyleyip, yalancı şahit bulması için kendince akıl verir. Nereden tutarsan tut elinde kalıyor !


tarafsiz01
Şef
23 Mart 2024 18:25
sen polis değilsin belli
memuraday-y, 11 saat önce

Yazık eğer sen gerçekten polissen. Vay bizim halimize ki ne vay. Biri kavgaya karışır diğeri yalan söyleyip, yalancı şahit bulması için kendince akıl verir. Nereden tutarsan tut elinde kalıyor !


Mustafa.34.34
Aday Memur
23 Mart 2024 18:28
Polis değil bu arkadaş polis düşmanı her formda polislere sarıyor
sinanpolat22, 8 saat önce
kanka polis misin bilmiyorum, meslekte 13 senem bitti. ogrendigim tek sey olumune inkar. mahkeme supheli sensen affetmiyor hepsi bizden nefret ediyor. yaptigina da yapmadim diyeceksin yoksa perisan olursun. selamlar.
Toplam 26 mesaj
12

Çok Yazılan Konular

27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİdare mahkemesi iade kararıÖzel harekat branşından çıkartılıp, başka ile atananlarDarp olayından dolayı ihraç olur muyum?Boşanma sonrasındaki ruh haliİhraç olma durumunda ne iş yapabilirizEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıD dilimine geçişTeftiş kurulu başkanlığından ifadeye çağrıİcra haciz

Sözlük

Akrabadost ile ye iç,alısveriş etme 1 dinime söven müslüman olsa 3 Dili olsa da söylese 2 Bir elle verdiğini öbür elle almak 3 erzen 1 32 yıl boyunca uyuyan kız 1 mars 2 seğirtmek 1 Armutun sapı var,üzümün çöpü var demek 2 soba yakmanın ciddi bir marifet olması 2

Son Haberler

Nisan 2008 SSK girişli, Nisan 2013'de memur olan engellilikten emeklilik hakkını nasıl ve hangi statüde kazanır?Atakule'nin ışıkları iklim değişikliğine dikkati çekmek için 1 saatliğine kapatıldıBakan Işıkhan: Ne kadar sorun varsa bunları tek tek çözen bir yönetim anlayışıyla yürüyoruzKocaeli'de polis aracı kaza yaptı: 2 yaralıYılmaz, enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri