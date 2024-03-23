Darp olayından dolayı ihraç olur muyum?

sana bıçak çekti öldürmekle tehdit etti sende biranda panik halde canını korumak içinbedeni unsurların yeterli olmayacaği icin maddi unsurlara gectin ( gaz jop vb) bunlar olmasaydı ölümle sonuclanacaktı 2 tanede sahidin var daha önceden de seni tehdit etmiş daha ne

sana bıçak çekti öldürmekle tehdit etti sende biranda panik halde canını korumak içinbedeni unsurların yeterli olmayacaği icin maddi unsurlara gectin ( gaz jop vb) bunlar olmasaydı ölümle sonuclanacaktı 2 tanede sahidin var daha önceden de seni tehdit etmiş daha ne