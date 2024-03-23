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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mart 2024 12:47
İhraç olur muyum darp

Merhabalar dün bi olaya karıştım memlekette hasmımız olan akrabalarla karşılaştık. Benden 15 yaş büyük ve iri biri tahrik edip üzerime yürüdü sözler karşısında kendimi tutamayıp birini biber gazı sıkıp arabadaki jopla darp ettim kırık falan benden şikayetçi oldu. durum ne olur idari olarak bişey olmayacağına eminim. Ama adli ne olur ki 1 yıl üzeri sıkıntı diye çekiniyorum teşekkürler


polimer99
Aday Memur
23 Mart 2024 12:49

Daha ifade vermedim. Bu arada daha önce beni tehdit ettllerine dair elimde ses kaydı var


poolpolice
Memur
23 Mart 2024 13:07
sana bıçak çekti öldürmekle tehdit etti sende biranda panik halde canını korumak içinbedeni unsurların yeterli olmayacaği icin maddi unsurlara gectin ( gaz jop vb) bunlar olmasaydı ölümle sonuclanacaktı 2 tanede sahidin var daha önceden de seni tehdit etmiş daha ne

memuraday-y
Şef
23 Mart 2024 13:38

Yazık eğer sen gerçekten polissen. Vay bizim halimize ki ne vay. Biri kavgaya karışır diğeri yalan söyleyip, yalancı şahit bulması için kendince akıl verir. Nereden tutarsan tut elinde kalıyor !

poolpolice, 38 dk. önce
sana bıçak çekti öldürmekle tehdit etti sende biranda panik halde canını korumak içinbedeni unsurların yeterli olmayacaği icin maddi unsurlara gectin ( gaz jop vb) bunlar olmasaydı ölümle sonuclanacaktı 2 tanede sahidin var daha önceden de seni tehdit etmiş daha ne

Agency
Memur
23 Mart 2024 13:40
jopla olduğu için alt ceza sınırı 1.5 yıl. Haksız tahrik ve iyi halden 1 yılın altına düşer hagb alırsın diye tahmin ediyorum.
Toplam 4 mesaj

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