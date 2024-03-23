İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


23 Mart 2024 13:52
Makalem farklı alandaki bir dergide yayımlanırsa doçentlik kriterleri için sorun olur mu?
Arkadaşlar makalem aşağıdaki alan ve katagorileri içeren dergide yayımlandı. Ben biyoloji biyokimyada doçentliğe başvuracağım ama dergide biyokimya kategorisi yok. Doçentlik için sorun olur mu? Sorun olmayacaksa bazı kategoriler Q1 bazıları Q2 gözüküyor hangi çeyreğe göre puanlama yapmam lazım. Lütfen konuya hakim arkadaşlar cevaplandırabilirler mi? Konu Alanı, Kategoriler, Kapsam Gıda Bilimi (Q1); Biyofizik (S2); Farmakoloji (Q2); Hücre Biyolojisi (3. Çeyrek)

Çok Yazılan Konular

2023 Ekim Dönemi Doçentlik Başvuruları2024 Mart Dönemi Doçentlik BaşvurularıDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleri2024 Akademik Kadro İzinleriDOÇENTLİK BAŞVURUSUNDA İTİRAZ VE DAVA SÜRECİ (SORU-YORUM)Yükseköğretim (YÖK,ÜAK,ÖSYM ve Vakıf-Devlet Üniversiteleri) İşlemleri Hukuki Paylaşım PlatformuEtik/asgari/ başarisiz alan ve sağlık alanından başvuranlar kurumunuz SBÜ mü????MYO Dr.ögr.üyesi alım sorunsalı arşiv araştırmasıNereye gidecez Ne edecez bilemedim.... Lakin baya ortada kaldık

Sözlük

seğirtmek 1 mars 2 prenses Kate Middleton'a ne oldu 2 çok tepkiliyim 2 cennet 1 neye niyet neye kısmet 2 Armutun sapı var,üzümün çöpü var demek 2 the room 2019 2 meslek yalanları 2 sade sevmek 1

Son Haberler

TESK'ten merdiven altı ürün uyarısıKiracı 1 odayı 5 kişiye kiraladı: İstanbul'da 50 Euro'ya yer yatağıCumhurbaşkanı Erdoğan: Ortada bir matruşka ittifakı varİsrail'e ait onlarca tank 'aniden' Han Yunus'un batısına girdiTurgut Altınok'tan emeklilere 5 bin lira vaadine ilişkin açıklama

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri