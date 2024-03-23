Makalem farklı alandaki bir dergide yayımlanırsa doçentlik kriterleri için sorun olur mu?

Arkadaşlar makalem aşağıdaki alan ve katagorileri içeren dergide yayımlandı. Ben biyoloji biyokimyada doçentliğe başvuracağım ama dergide biyokimya kategorisi yok. Doçentlik için sorun olur mu? Sorun olmayacaksa bazı kategoriler Q1 bazıları Q2 gözüküyor hangi çeyreğe göre puanlama yapmam lazım. Lütfen konuya hakim arkadaşlar cevaplandırabilirler mi? Konu Alanı, Kategoriler, Kapsam Gıda Bilimi (Q1); Biyofizik (S2); Farmakoloji (Q2); Hücre Biyolojisi (3. Çeyrek)

Arkadaşlar makalem aşağıdaki alan ve katagorileri içeren dergide yayımlandı. Ben biyoloji biyokimyada doçentliğe başvuracağım ama dergide biyokimya kategorisi yok. Doçentlik için sorun olur mu? Sorun olmayacaksa bazı kategoriler Q1 bazıları Q2 gözüküyor hangi çeyreğe göre puanlama yapmam lazım. Lütfen konuya hakim arkadaşlar cevaplandırabilirler mi? Konu Alanı, Kategoriler, Kapsam Gıda Bilimi (Q1); Biyofizik (S2); Farmakoloji (Q2); Hücre Biyolojisi (3. Çeyrek)