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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Mart 2024 14:03
Seçim memuru saat kaçta okulda olmalı

Tecrübeli olan var mı okul çok uzak en geç saat kaçta orda olmalıyım


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
23 Mart 2024 14:08

7'den önce


Happylady
23 Mart 2024 14:18

7.30 olmaz mı

Ahmet Kaleli, 1 saat önce

7'den önce

Toplam 2 mesaj

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