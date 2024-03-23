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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


23 Mart 2024 14:16
Tarım bakanlığı evrak teslim

Tarım bakanlığına evrakları teslim ettim halde sıkıntı olursa diye çekiniyorum gitmezse evraklarım diye ispatlanamazda evrakları teslim ettime dair bir şey vermediler sade imza attım bir yere

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