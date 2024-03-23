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Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


23 Mart 2024 14:19
Dersten

Dersten

Yoktur öylece her gün bir şehit diriliyor

Tam aksine dir hergün şehit diriliyor

Türk Peygamberimizin askeri, biliniyor

Türk Devletler Teşkilatında buluşuyor

...

Türk, Yörük Kürt, laz, Hanefi , şafi yok

Kızılelma ya doğru yürürler iken yok

Her müslümanın hakkıdır hesabı hakkı

*Peygambere hakeret edenedir hakkı

...

Güzel hesaplardan biri de Salih amel

Tek savaş oda müslümanlarla , şeytan

Vede müslümanlar arasındaki savaş

Ben helal ettim hesabımın hakkını, onlar

...

Onlar Türk Devletleri teşkilatı, onlar

Şah-ı Nakşibend'den aldım duamı, yalanlar

Cihat halinde hile caiz, hep yalanlar

Nefse düşmandır unutma dost hep yalanlar


Barissaglam
23 Mart 2024 14:21

*Tarak hiç ayırmazdı Peygamber yanından

Makas,misvak,koku şişesi, saç ayracı

Sürme surmedanlıklı, bu yedisi dersten

Ayna, etti yedi ayırmazdı yanından

...

İlme ihtiyacı olan şehrinde gezsin

Şehri Peygamber'dir Şemaili Şerif bilsin

Ben bilmiyorum ilmin yarısı amenna

Kalanını isteyen Şemail-i Ders bilsin

...

* Yedi kişisel eşya kaynak. Buhara gönüllüleri, YouTube kanalı, Şemail-i Şerif dersleri

*Peygamber e Hakaret eden müşriki Peygamber sav. Bir müddet sonra hesabını görüp astırmıştır. Sohbet ; Mehmet Fatih Hatipoğlu

Meczup barış sağlam

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