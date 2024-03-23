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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Mart 2024 14:48
Fazla mesai / ünvan dışı çalıştırma
Merhaba arkadaşlar . 112 de aabt olarak çalışıyorum . İlimizde sürücü açığı var diye bende tamam sürücü tutarım dedim zamanında . Ama şimdi istasyonda 3 sürücü olduğumuz için fazla nöbet düşüyor ve bunu istemiyorum . İdareye sürücülük yapmak istemiyorum sağlıkçılık yapacam dediğimde , personel yok , tabiri caizse eşşej gibi yapacan diyorlar. Böyle bir dayatma yapabilirler mi? İdare diye patronumuz değiller herhalde ? Bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim

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