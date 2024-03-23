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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


23 Mart 2024 15:27
Lisans'ı bırakıp Önlisans'a geçmeli miyim? Yardım

Merhabalar, Tokatta iktisat öğrencisiyim. Bölüme gelirken amacım mezun olup Lisans Kpss ile bu civarlarda bir yere atanmaktı. İşin içine girdikçe gerçeklikten uzak bir hayal gibi gelmeye başladı. Son zamanlarda bölümü bırakıp önlisans (büro yönetimi vs.) bölüme geçme fikri var aklımda. Boşa lisans okuyormuş gibi hissediyorum. Siz büyüklerimden veya kardeşlerimden önerilerinizi bekliyorum. Lisansı bırakıp önlisansa mı geçmeliyim? Yoksa Lisansı bitirip kpss'ye o şekilde mi hazırlanmalıyım? Kpss için elimden geleni yapacağım. Hayırlı Ramazanlar.


hk145
Aday Memur
23 Mart 2024 16:09

Merhaba.Bu konu hakkında kimse yap yada yapma diyemez çünkü hayatını etkiliyor.Sunu düşünmen gerek olduğunun 4 yıllık bölüm hayalin olan yada severek okudugun bir bölüm mu yoksa sadece iş bulma maksadıyla mı okuyorsun.Eğer ikincisiyse onlisanstan atanmak lisansa göre çok çok daha kolay.Ordan atanır sonra diğerini bitirir lisans mezunu olursun tercih senin.


Kaan Karabulutt
23 Mart 2024 16:48

Hocam hiç ilgimi çeken meslek/bölüm olmadığı için memurluk istiyorum. Yani alanlar ilgimi çekmiyor. İş bulma maksadıyla okuduğum için benimde aklım dediğiniz gibi önlisansa kayıyor artık. Öneriniz için teşekkür ederim

hk145, 40 dk. önce

Merhaba.Bu konu hakkında kimse yap yada yapma diyemez çünkü hayatını etkiliyor.Sunu düşünmen gerek olduğunun 4 yıllık bölüm hayalin olan yada severek okudugun bir bölüm mu yoksa sadece iş bulma maksadıyla mı okuyorsun.Eğer ikincisiyse onlisanstan atanmak lisansa göre çok çok daha kolay.Ordan atanır sonra diğerini bitirir lisans mezunu olursun tercih senin.

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