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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Mart 2024 15:56
Büro personeli sakal serbestliği

Arkadaşlar merhaba kamuda büro personelleri sakal bırakabiliyor mu acaba ?

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