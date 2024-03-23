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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Mart 2024 16:06
Saglik bakanligi unvan değişikliği

Arkadaslar 2024 ocak ayında destek personeli olarak tip fakültesine atandım.

Şubat saglik bakanligi atamalarında ise öğrenim değişikliği olmadan Hemşirelik unvanıyla atandım.

Göreve başlamam da bi problem teşkil eder mi bu durum

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