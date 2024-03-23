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Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


23 Mart 2024 16:56
Makaleme aldığım hakem değerlendirmelerinin hangisini dikkate almalıyım?

Herkese merhabalar,

İlk defa karşılaştığım bir durumla ilgili, usulün ne olduğunu bilmediğimden, nasıl ilerleyeceğim hakkında yardım alabilmek adına buraya yazmak istedim.

Bir dergiye gönderdiğim makaleme hakemlerden bir ret, bir minör revizyon ve bir kabul almış durumundayım. Genel sonuç ise majör revizyon. Minör revizyon veren hakemin geri bildirimleri kapsamında makalemde düzeltmeleri yapmaktayım ancak ret kararı veren hakemin geri bildirimleri doğrultusunda da düzenleme yapmam gerekiyor mu?

Yani zaten ret verdiği için ben düzeltmeleri yaptıktan sonra makale tekrar ona gönderilecek mi?

Şimdiden teşekkürler.


gecakademisyen
Şef
23 Mart 2024 17:09

Ret veren hakeme makaleniz yeniden gönderilmez.


Tufan Akyar
Aday Memur
23 Mart 2024 17:25

Derginin editörünün size dönüş yaparken buna açıklık getirmesi beklenir. Bütün yetki editördedir. Ayrıca bir kabul bir de minör revizyon almışsanız, kararın majör revizyon olması durumunda, editörün red kararını da dikkate aldığı anlamına gelir. Red gerekçelerine tek tek yanıt vermeniz, olabildiğince bu gerekçelere göre revizyon yapmanız bekleniyor anlaşılan. Yapmayı uygun bulmadığınız red gerekçelerine ayrıntılı yanıt yazın. Açık ve net yanıtlar ve düzenlemeler ile makaleniz kabul alacaktır. Hayırlı olsun

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