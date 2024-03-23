Makaleme aldığım hakem değerlendirmelerinin hangisini dikkate almalıyım?

Herkese merhabalar,

İlk defa karşılaştığım bir durumla ilgili, usulün ne olduğunu bilmediğimden, nasıl ilerleyeceğim hakkında yardım alabilmek adına buraya yazmak istedim.

Bir dergiye gönderdiğim makaleme hakemlerden bir ret, bir minör revizyon ve bir kabul almış durumundayım. Genel sonuç ise majör revizyon. Minör revizyon veren hakemin geri bildirimleri kapsamında makalemde düzeltmeleri yapmaktayım ancak ret kararı veren hakemin geri bildirimleri doğrultusunda da düzenleme yapmam gerekiyor mu?

Yani zaten ret verdiği için ben düzeltmeleri yaptıktan sonra makale tekrar ona gönderilecek mi?

Şimdiden teşekkürler.