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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Mart 2024 17:23
Sosyal Bilgiler Mezunları

Merhaba. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunları, nasıl gidiyor çalışmalar? Bu yıl çalışma stratejisinde değişiklik yapan var mı? Alımların durumu ne olur sizce? 2022 ve 2023 yıllarına göre bu yılın çalışmasını ve alımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

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