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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Mart 2024 19:01
4b sozlesmeli memur sozlesme feshi

Merhaba. 3+1 olarak sözleşmeli memur olarak çalışmaktayım. Ocak 2026 da memurluğa geçiş yapacağım. Merak ettiğim husus malum belediye seçimleri olacak. Yönetim değişikliği sebebiyle işten çıkarılmam söz konusu olabilir mi? Olursa işe iade haklarım nasıl? Mahkeme yoluyla işe iadem olur mu? Teşekkürler

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