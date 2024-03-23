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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Mart 2024 20:17
2024 KPSS için Whatsapp grubu..

Arkadaşlar merhaba.

Bu seneki KPSS'ye çalışıyorum, başkalarına danışmak (soru çözümü, ders çalışma yöntemleri vb.) için Whatsapp grubu arıyorum. Bildiğiniz iyi bir whatsapp grubu varsa atabilir misiniz?

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