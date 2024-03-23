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Editörler : oto-danisman-expert


23 Mart 2024 20:56
Fuzul ev

Merhaba girmiş olduğumuz 2 milyonluk fuzul ev hissemizi devretmek istiyoruz 25.000 taksit ödemesi ile 10 ay ödeme yaptık ve tabi organizasyon ücreti ile son Ekim 2025 de teslim 500 bin tl karşılığı devredeceğiz.

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FUZULEV

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