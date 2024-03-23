İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Mart 2024 21:00
maaşlar ne zaman yatar ?
Nisan ayı maaşları 10 nisanin bayram olmasi sebebiyle hangi gün yatar?

arbeiter
Aday Memur
23 Mart 2024 21:03

Deliye her gün bayram


bojankrunic
Aday Memur
23 Mart 2024 21:04

15inde

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sınıfta zikirYerel seçim tecrübe paylaşımDers saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsın2024 uzman ve başöğretmenlik süreciSeçimle ilgili seminerSeçim görevi itirazına yanıt gelmediMuhtar ve aza sayım dökümü nasıl olur? Yeni öğretmen emeklisiyim 8000 tl maaş bağlandı, şoktayım.Proje okulları idareci atamalarıTatlı bir tartışma

Sözlük

fotoğrafik hafıza 2 neye niyet neye kısmet 2 başkurtlar 3 prenses Kate Middleton'a ne oldu 2 erzen 1 seğirtmek 1 dinime söven müslüman olsa 3 ella harper 1 Kararsızlık 1 gargalak 1

Son Haberler

'Kişi başına düşen milli gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı'Ticaret Bakanı Bolat: Önemli krizler başarıyla atlatıldıBahar Kalkanı Harekat bölgesinde 1 asker şehitAcun Ilıcalı: Ali Koç'un hikayesi bitmedi'Bin tane şantiyede 110 bin kişilik orduyla çalışıyoruz'

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri