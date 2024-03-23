İhraç olma durumunda ne iş yapabiliriz

İnşallah ihraç olmazsınız. Eğer böyle bişey olursada şuna inanın bu geçici bir imtihan süreci olacaktır bu süreci sabır ve dua ile atlatırsınız buna inanın onun dışında piyasa ve ekonomik durum gerçekten çok zor 45.000 polis maaşından 17.000 asgari ücrete düşmek çok zor o yüzden vasıflı olmaya bakın. örneğin tır şöförlüğü şuan en düşük yakın mesafe şöförler 32-35 bin maaş alıyor uzak mesafe yani şehirler arası 45 bin civarı tanker şöförleri 45 bin civarı yurtdışı çalışırsanız 2000 dolarla 3000 euro arası maaşı var. Gidip asgari ücretle fabrikada çalışana kadar şöförlük yapın kaldı ki ihraç memur olduğu için çoğu fabrika sizi işe almayacak. umarım yardımcı olmuşumdur

İnşallah ihraç olmazsınız. Eğer böyle bişey olursada şuna inanın bu geçici bir imtihan süreci olacaktır bu süreci sabır ve dua ile atlatırsınız buna inanın onun dışında piyasa ve ekonomik durum gerçekten çok zor 45.000 polis maaşından 17.000 asgari ücrete düşmek çok zor o yüzden vasıflı olmaya bakın. örneğin tır şöförlüğü şuan en düşük yakın mesafe şöförler 32-35 bin maaş alıyor uzak mesafe yani şehirler arası 45 bin civarı tanker şöförleri 45 bin civarı yurtdışı çalışırsanız 2000 dolarla 3000 euro arası maaşı var. Gidip asgari ücretle fabrikada çalışana kadar şöförlük yapın kaldı ki ihraç memur olduğu için çoğu fabrika sizi işe almayacak. umarım yardımcı olmuşumdur