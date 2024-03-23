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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mart 2024 21:57
İhraç olma durumunda ne iş yapabiliriz

İhraç olursam c plaka nasıl


Polis abi
Şef
23 Mart 2024 22:24

Bende vinç operatörlüğü alacağım ehliyetleri büyütme vakti


Polis abi
Şef
23 Mart 2024 22:26

Galiba toplu birşeyler olacak bu günlerde çok hareket var herşeye hazır olmalı


Polis abi
Şef
23 Mart 2024 22:30

Sayfada sürekli açık ihraç soruşturma muhabbeti dönmeye başladı çelik donlari giyme vakti


srcnomr51
Memur
23 Mart 2024 22:34
milleti ihrac etmiyorlar ama yildiriyorlar bütün şubeleri bosaltiyorlar

Caferaslan
Aday Memur
23 Mart 2024 22:45

Valla devrelerim rızkı veren Allah'tır.gerisi kolay ihraç olacaz diye bir şey yok ama yinede b planı lazım 3 çocuk var birisi zihinsel engelli yüküm daha ağır rabbim her şeyin hayırlısını versin


srcnomr51
Memur
23 Mart 2024 22:48
devrem ben hala dedigimin arkasındayım ihrac değil fişleme bu benim soruşturma 2022 7. ayda açılmış 1.5 seneyi geçmiş ifade alınıyor ceza verme süresi 3 ay sonra bitiyor bunlar ceza vermeyecek ama kırmızı kalem çekecek bu işlerle konuştuğum sicilli büyüklerde ayni şeyi söylüyor

Caferaslan
Aday Memur
23 Mart 2024 22:56

Hayırlısı olsun can devrem Allah gönlüne göre versin selamlar

srcnomr51, 2 saat önce
devrem ben hala dedigimin arkasındayım ihrac değil fişleme bu benim soruşturma 2022 7. ayda açılmış 1.5 seneyi geçmiş ifade alınıyor ceza verme süresi 3 ay sonra bitiyor bunlar ceza vermeyecek ama kırmızı kalem çekecek bu işlerle konuştuğum sicilli büyüklerde ayni şeyi söylüyor

Blonde8880
Şef
23 Mart 2024 23:23
İnşallah ihraç olmazsınız. Eğer böyle bişey olursada şuna inanın bu geçici bir imtihan süreci olacaktır bu süreci sabır ve dua ile atlatırsınız buna inanın onun dışında piyasa ve ekonomik durum gerçekten çok zor 45.000 polis maaşından 17.000 asgari ücrete düşmek çok zor o yüzden vasıflı olmaya bakın. örneğin tır şöförlüğü şuan en düşük yakın mesafe şöförler 32-35 bin maaş alıyor uzak mesafe yani şehirler arası 45 bin civarı tanker şöförleri 45 bin civarı yurtdışı çalışırsanız 2000 dolarla 3000 euro arası maaşı var. Gidip asgari ücretle fabrikada çalışana kadar şöförlük yapın kaldı ki ihraç memur olduğu için çoğu fabrika sizi işe almayacak. umarım yardımcı olmuşumdur

Caferaslan
Aday Memur
23 Mart 2024 23:43

Valla devrem önceliğim kendi işimi kurmak daha önce market işletmeciliği yaptım devren market olur bayilik olur serviscilik olur duruma göre bakacaz

Blonde8880, 1 saat önce
İnşallah ihraç olmazsınız. Eğer böyle bişey olursada şuna inanın bu geçici bir imtihan süreci olacaktır bu süreci sabır ve dua ile atlatırsınız buna inanın onun dışında piyasa ve ekonomik durum gerçekten çok zor 45.000 polis maaşından 17.000 asgari ücrete düşmek çok zor o yüzden vasıflı olmaya bakın. örneğin tır şöförlüğü şuan en düşük yakın mesafe şöförler 32-35 bin maaş alıyor uzak mesafe yani şehirler arası 45 bin civarı tanker şöförleri 45 bin civarı yurtdışı çalışırsanız 2000 dolarla 3000 euro arası maaşı var. Gidip asgari ücretle fabrikada çalışana kadar şöförlük yapın kaldı ki ihraç memur olduğu için çoğu fabrika sizi işe almayacak. umarım yardımcı olmuşumdur

srcnomr51
Memur
23 Mart 2024 23:56
devrem 6 ay içinde mi belli olacak demisti müfettiş birde soruşturma tarihi kaçtı
Caferaslan, 45 dk. önce

Valla devrem önceliğim kendi işimi kurmak daha önce market işletmeciliği yaptım devren market olur bayilik olur serviscilik olur duruma göre bakacaz


Polis abi
Şef
23 Mart 2024 23:58

Keşke sadece şubeleri boşaltma ile kalsa inşallah diyelim

srcnomr51, 2 saat önce
milleti ihrac etmiyorlar ama yildiriyorlar bütün şubeleri bosaltiyorlar

Caferaslan
Aday Memur
24 Mart 2024 00:09

Valla devrem inan soruşturma ne zaman açılmış soramadım aklıma gelmedi heycanla süre belirtmedi ki sadece 15/20 gün sonra raporu yazarim dedi kurula sevk edersem iyi hazırlan dedi korkutmak için mi dedi gerçekten mi dedi bilmiyorum

srcnomr51, 32 dk. önce
devrem 6 ay içinde mi belli olacak demisti müfettiş birde soruşturma tarihi kaçtı

Polis abi
Şef
24 Mart 2024 00:15

Neye iyi hazırlanacakmışsın ya ihraca mı

Caferaslan, 19 dk. önce

Valla devrem inan soruşturma ne zaman açılmış soramadım aklıma gelmedi heycanla süre belirtmedi ki sadece 15/20 gün sonra raporu yazarim dedi kurula sevk edersem iyi hazırlan dedi korkutmak için mi dedi gerçekten mi dedi bilmiyorum


Polis abi
Şef
24 Mart 2024 00:18

Senin soruşturma ne devrem kriter ne

Polis abi, 13 dk. önce

Neye iyi hazırlanacakmışsın ya ihraca mı


Caferaslan
Aday Memur
24 Mart 2024 00:19

Savunma yapmaya devrem.

Bende savunacak bir şeyim yok dedim devrem bekleyip göreceğiz bakalım

Polis abi, 13 dk. önce

Neye iyi hazırlanacakmışsın ya ihraca mı


Caferaslan
Aday Memur
24 Mart 2024 00:20

Kod ve tanık

Bizden değil ama kazanılabilir demiş

Polis abi, 10 dk. önce

Senin soruşturma ne devrem kriter ne


srcnomr51
Memur
24 Mart 2024 00:27
valla bende birde not düşmüşler aleyhimize konuşuyor diye
Caferaslan, 8 dk. önce

Kod ve tanık

Bizden değil ama kazanılabilir demiş

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