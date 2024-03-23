İhraç olursam c plaka düşünüyorum varmı önerisi olan

devrem ben hala dedigimin arkasındayım ihrac değil fişleme bu benim soruşturma 2022 7. ayda açılmış 1.5 seneyi geçmiş ifade alınıyor ceza verme süresi 3 ay sonra bitiyor bunlar ceza vermeyecek ama kırmızı kalem çekecek bu işlerle konuştuğum sicilli büyüklerde ayni şeyi söylüyor

devrem ben hala dedigimin arkasındayım ihrac değil fişleme bu benim soruşturma 2022 7. ayda açılmış 1.5 seneyi geçmiş ifade alınıyor ceza verme süresi 3 ay sonra bitiyor bunlar ceza vermeyecek ama kırmızı kalem çekecek bu işlerle konuştuğum sicilli büyüklerde ayni şeyi söylüyor