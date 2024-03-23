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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mart 2024 21:57
İhraç olursam c plaka düşünüyorum varmı önerisi olan

İhraç olursam c plaka nasıl


Polis abi
Şef
23 Mart 2024 22:24

Bende vinç operatörlüğü alacağım ehliyetleri büyütme vakti


Polis abi
Şef
23 Mart 2024 22:26

Galiba toplu birşeyler olacak bu günlerde çok hareket var herşeye hazır olmalı


Polis abi
Şef
23 Mart 2024 22:30

Sayfada sürekli açık ihraç soruşturma muhabbeti dönmeye başladı çelik donlari giyme vakti


srcnomr51
Memur
23 Mart 2024 22:34
milleti ihrac etmiyorlar ama yildiriyorlar bütün şubeleri bosaltiyorlar

Caferaslan
Aday Memur
23 Mart 2024 22:45

Valla devrelerim rızkı veren Allah'tır.gerisi kolay ihraç olacaz diye bir şey yok ama yinede b planı lazım 3 çocuk var birisi zihinsel engelli yüküm daha ağır rabbim her şeyin hayırlısını versin


srcnomr51
Memur
23 Mart 2024 22:48
devrem ben hala dedigimin arkasındayım ihrac değil fişleme bu benim soruşturma 2022 7. ayda açılmış 1.5 seneyi geçmiş ifade alınıyor ceza verme süresi 3 ay sonra bitiyor bunlar ceza vermeyecek ama kırmızı kalem çekecek bu işlerle konuştuğum sicilli büyüklerde ayni şeyi söylüyor
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