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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Mart 2024 22:41
ikm istifa
geçen sene kadroyu aldım sağlık bakanlığı atamasında tıbbi sekreterlik kazandım istifa süreci nasıl olacak bilen var mı ckys düştükten sonra istifa edecem sonraki adımları yazar mısınız net bilgi bulamıyorum kadroludan sözleşmeliye geçiş?

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