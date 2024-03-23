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Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


23 Mart 2024 23:07
Bayram izni Güvenlik

Bayram izni

Aynı kurumda çalışan kadrolu güvenlik görevlisi bayramda 9 gün izin veriliyor.4b güvenlik görevlisine ise sadece bayram günleri için veriliyor sözleşmeli personel idari izin alamama sebebi nedir?

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