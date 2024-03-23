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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Mart 2024 23:35
Promosyon ne kadar verilir ? verilirse ne zaman hesaplara yatar ?

ben en az 70k+ üstü bekliyorum


Adalet060606
Aday Memur
23 Mart 2024 23:50

Bugün araştırdım. 2022 deki son ihaleye ilaveten 10 ila 12 bin arasında para daha eklensin diye görüş bildirmiş bakanlık ve sendika. Tabi banka kabul ederse. Yatacağı tarih Eylül sonu . Seneye 3 yil dolunca tekrar promosyon anlaşması yapılacak.


Johny Sins
Aday Memur
23 Mart 2024 23:53

Net 15.500 tl olacak bayramdan önce yatacak.


Adalet060606
Aday Memur
24 Mart 2024 00:00

Hangi bayram. 31 ağustos zafer bayramı mı? Belirtirseniz sevinirim

Johny Sins, 36 dk. önce

Net 15.500 tl olacak bayramdan önce yatacak.


Adalet060606
Aday Memur
24 Mart 2024 00:03

Daha bankadan olumlu olumsuz cevap bile gelmemiş bugün sorduk. Kaynağın nedir

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