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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Mart 2024 23:59
Vardiya fazla çalışma izni 10 günden fazla verilmiyor mu ? İzin yerine ücret verilebiliyor mu ?

Vardiya fazla mesai izni 10 günden fazla verilemiyor mu ? İzin yerine ücret alabiliyor muyuz cezaevi Vardiya fazla çalışma için soruyorum

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