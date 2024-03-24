Uzman Öğretmenlik Hizmet Puani

Haberlerde okudum ;uzman öğretmenlerin hizmet puanlarına iki kat gelmesi hususundaki haberi bu tayin döneminde gerçekleştir mi? 2016 da zorunlu görevim bitti ama açılan yerler yine her zaman olduğu gibi zorunlu hizmet yerleri oldu..

Haberlerde okudum ;uzman öğretmenlerin hizmet puanlarına iki kat gelmesi hususundaki haberi bu tayin döneminde gerçekleştir mi? 2016 da zorunlu görevim bitti ama açılan yerler yine her zaman olduğu gibi zorunlu hizmet yerleri oldu..