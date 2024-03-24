İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2024 01:04
inönü üniversitesi sözleşmeli personel
inönü üniversitesine 29 aralık tarihli alımda hemşire olarak atandım güvenlik soruşturması tamamlanan ve başlayan var mıdır

Çok Yazılan Konular

27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİdare mahkemesi iade kararıÖzel harekat branşından çıkartılıp, başka ile atananlarDarp olayından dolayı ihraç olur muyum?Boşanma sonrasındaki ruh haliİhraç olma durumunda ne iş yapabilirizEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıD dilimine geçişTeftiş kurulu başkanlığından ifadeye çağrıİcra haciz

Sözlük

Akrabadost ile ye iç,alısveriş etme 1 mars 2 erginlik törenleri 1 mevzuya bir türlü gelemeyen insan 2 meslek yalanları 2 soba yakmanın ciddi bir marifet olması 2 cennet 1 karabük 2 dinime söven müslüman olsa 3 gram altın 2

Son Haberler

Nisan 2008 SSK girişli, Nisan 2013'de memur olan engellilikten emeklilik hakkını nasıl ve hangi statüde kazanır?Atakule'nin ışıkları iklim değişikliğine dikkati çekmek için 1 saatliğine kapatıldıBakan Işıkhan: Ne kadar sorun varsa bunları tek tek çözen bir yönetim anlayışıyla yürüyoruzKocaeli'de polis aracı kaza yaptı: 2 yaralıYılmaz, enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri