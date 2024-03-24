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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Mart 2024 03:18
İdari izinliyken il dışından rapor

Arkadaşlar merhaba

İdari izinliyken( seçim sonrası 1 nisan) il dışından rapor alabilir miyim? Geçerli olur mu?


Turk Kahvesi
Aday Memur
24 Mart 2024 04:02

Acilden alırsan geçerli olur.


İsmi Lazım Deil
Şef
25 Mart 2024 14:43

Yasal bir engel yok fakat bazı idareler sorun çıkarabiliyor.

Toplam 2 mesaj

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