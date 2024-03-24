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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Mart 2024 05:38
ikm vardiyayı ısrarla övenlerin amacı

Forumlarda pek çok kez vardiyalı sistemi övenleri görüyorum. Gündüz personelinden çok daha fazla mesai yapıp da aynı maaşı almanın ne mantığı var merak ettim? 10 gün fazla izin verildiği söyleniyor. E zaten iki gün iznin varsa kalkıp sana dört gün izin veriyorlar ve izninden de iki gün fazla harcanıyor.

Bu yıl bayram tatili 9 gün olacak. Çoğu gündüz personeli bayramda yatacak iken vardiyalılar bu 9 gün işe gidip gelecek.

Şimdi sorarım hala vardiyadan memnun olan, öven hangi mantıkla övüyor?

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