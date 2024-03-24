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KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


24 Mart 2024 08:27
Pomem kazanma olasılığı

Arkadaşlar 30. Dönem POMEM de lisans mezunu 33.586 kişi başvurmuş 6 bin 800 kişilik kontenjan verilmiş. Basvuranlarin kaçı sözlü mülakata kadar gelmiştir ve sözlü mülakata kadar gelenlerin kaçta kaçı kazanmıştır (örn 2 kişiden 1 i kazanmıştır gibi) cevaplarsaniz sevinirim.

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