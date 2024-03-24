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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2024 08:46
C dilimi sağlık raporu ve operasyon tazminatı

Rahatsızlığım sebebiyle C Dilimi raporum yeni onaylandı, Sağlık Daire bazı görevler dışında kalan tüm görevlerde gece, gündüz haftasonu çalışabilir şeklinde karar verdi, Dilim raporlu olmamız Operasyon Tazminatını alamayacağımız anlamına mı geliyor acaba, bilgisi olan varmıdır


cenksozen
Şef
24 Mart 2024 08:58

...


cimbom6028
Şef
24 Mart 2024 13:45
1. bölge iller hariç diğer illerde operasyon tazminati almanız için operasyona katılıyor olarak gösterilmemiş gerekir 1. bolger iller Hakkari Şırnak Tunceli vb iller bu ilde çalışıyor saniz operasyona katılmanıza gerek yok o ilde fiilen çalışmanız yeterli diğer tüm illerde ise operasyona katılma şarti var evrak üzerinde de olsa bu şekilde birim amirin şöyle birşey derse sen c dilimi rapor aldın ben seni dışarıda herhangi bir göreve yazamıyorum senin ismini ekletmicem derse hiç birşey yapamazsin kanunen imkansiz dava açanlar oldu kaybetti maalesef 1. bölge dışında kalan illerde operasyona katılmış gibi gösterilmemiz gerekiyor birim amirin istese ekler ama il emniyet müdürü özel kalemi korumaları vali korumaları tüm devlet büyüklerini koruyanlar vs operasyona katılmadan ismi yazılıyorsa sen de yazilman gerek inşallah anlayabilmişdir geçmiş olsun

Kadir-29
Şef
24 Mart 2024 13:58
bu durum il emniyet müdürlerinin taktirine bırakılmış.

gul323
Aday Memur
24 Mart 2024 14:24

Doğu'da değilim fakat nöbet tutuyorum ayrıca bulunduğum birimde ek görev yok ve tüm çalışanlar alıyor bu tazminatı ,tşkler bilgilendirme için

cimbom6028, Dün
1. bölge iller hariç diğer illerde operasyon tazminati almanız için operasyona katılıyor olarak gösterilmemiş gerekir 1. bolger iller Hakkari Şırnak Tunceli vb iller bu ilde çalışıyor saniz operasyona katılmanıza gerek yok o ilde fiilen çalışmanız yeterli diğer tüm illerde ise operasyona katılma şarti var evrak üzerinde de olsa bu şekilde birim amirin şöyle birşey derse sen c dilimi rapor aldın ben seni dışarıda herhangi bir göreve yazamıyorum senin ismini ekletmicem derse hiç birşey yapamazsin kanunen imkansiz dava açanlar oldu kaybetti maalesef 1. bölge dışında kalan illerde operasyona katılmış gibi gösterilmemiz gerekiyor birim amirin istese ekler ama il emniyet müdürü özel kalemi korumaları vali korumaları tüm devlet büyüklerini koruyanlar vs operasyona katılmadan ismi yazılıyorsa sen de yazilman gerek inşallah anlayabilmişdir geçmiş olsun

Alclkk
Aday Memur
24 Mart 2024 15:36
hangi bölümden c dilim aldınız bende ortapedi c-5 aldım bende sağlık dairenin görüşüni bekliyorum

Alclkk
Aday Memur
24 Mart 2024 15:40
hangi bölümden c dilim aldınız bende ortapedi c-5 aldım bende sağlık dairenin görüşüni bekliyorum
gul323, Dün

Doğu'da değilim fakat nöbet tutuyorum ayrıca bulunduğum birimde ek görev yok ve tüm çalışanlar alıyor bu tazminatı ,tşkler bilgilendirme için


gul323
Aday Memur
24 Mart 2024 17:31

Kbb

Alclkk, Dün
hangi bölümden c dilim aldınız bende ortapedi c-5 aldım bende sağlık dairenin görüşüni bekliyorum

Alclkk
Aday Memur
24 Mart 2024 17:36
ortopedi c-5 size verilen karar verilir mi acaba
gul323, Dün

Kbb


adalı-polis
Genel Müdür
24 Mart 2024 23:40

Bu konuda net birşey yok. Mesela çalıştığını birim dahi almanızda etkili.. İnsiyatif birim amirinde.. C dilimi olmak gece çalışmaya engel değildir. Sadece aktif faal olmayan yerlerde çalışırsın... Bazı iller c diliöine verir bazı iller vermez. Bu konuda mahkemeyi kazamanda var kaybedende var. Terör tazminatı konusunda verilen bir danıştay kararı yok. Ama danıştayın gazla çalışma ücretinin matbu ücret olması sebebiyle çalışılmayan zamanlarda da ödenebileceğine dair kararı göz önüne alınırsa bu konuda da lehe verilir.


Alclkk
Aday Memur
25 Mart 2024 00:06
c dilimi her türlü görevde çalışıyor bi ayrıcalığı yok sadece sağlık dairenin görüşünde varsa aktif görevde çalıştırılmaz ben parasında değilim tazminatta vermesinler uzın süre ayakta kalamiyorum bunu anlatamıyorsun maalesef 25-30 şarapnel parcası var hala ispat peşine koşulturıyorlar
adalı-polis, 11 saat önce

Bu konuda net birşey yok. Mesela çalıştığını birim dahi almanızda etkili.. İnsiyatif birim amirinde.. C dilimi olmak gece çalışmaya engel değildir. Sadece aktif faal olmayan yerlerde çalışırsın... Bazı iller c diliöine verir bazı iller vermez. Bu konuda mahkemeyi kazamanda var kaybedende var. Terör tazminatı konusunda verilen bir danıştay kararı yok. Ama danıştayın gazla çalışma ücretinin matbu ücret olması sebebiyle çalışılmayan zamanlarda da ödenebileceğine dair kararı göz önüne alınırsa bu konuda da lehe verilir.


adalı-polis
Genel Müdür
25 Mart 2024 05:28

Sizde faal olmayan görevlerde çalışamaz yazmıyor mu? Eğer öyle ise ilk iş mahkeme ile bu işlemi iptal ettirmenşz gerek

Alclkk, 11 saat önce
c dilimi her türlü görevde çalışıyor bi ayrıcalığı yok sadece sağlık dairenin görüşünde varsa aktif görevde çalıştırılmaz ben parasında değilim tazminatta vermesinler uzın süre ayakta kalamiyorum bunu anlatamıyorsun maalesef 25-30 şarapnel parcası var hala ispat peşine koşulturıyorlar

gul323
Aday Memur
25 Mart 2024 09:31

Sağlık daire rahatsizligima bağlı bazı istisnai durumlar dışında kalan tüm görevlerde çalışabilir diyor yazıda, gece gündüz haftasonu dahil, sorun şu ki benim çalıştığım birimde kimse ek göreve gitmiyor zaten ve herkes alıyor bu tazminatı

adalı-polis, 5 saat önce

Sizde faal olmayan görevlerde çalışamaz yazmıyor mu? Eğer öyle ise ilk iş mahkeme ile bu işlemi iptal ettirmenşz gerek

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