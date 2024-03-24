C dilimi sağlık raporu ve operasyon tazminatı

1. bölge iller hariç diğer illerde operasyon tazminati almanız için operasyona katılıyor olarak gösterilmemiş gerekir 1. bolger iller Hakkari Şırnak Tunceli vb iller bu ilde çalışıyor saniz operasyona katılmanıza gerek yok o ilde fiilen çalışmanız yeterli diğer tüm illerde ise operasyona katılma şarti var evrak üzerinde de olsa bu şekilde birim amirin şöyle birşey derse sen c dilimi rapor aldın ben seni dışarıda herhangi bir göreve yazamıyorum senin ismini ekletmicem derse hiç birşey yapamazsin kanunen imkansiz dava açanlar oldu kaybetti maalesef 1. bölge dışında kalan illerde operasyona katılmış gibi gösterilmemiz gerekiyor birim amirin istese ekler ama il emniyet müdürü özel kalemi korumaları vali korumaları tüm devlet büyüklerini koruyanlar vs operasyona katılmadan ismi yazılıyorsa sen de yazilman gerek inşallah anlayabilmişdir geçmiş olsun

1. bölge iller hariç diğer illerde operasyon tazminati almanız için operasyona katılıyor olarak gösterilmemiş gerekir 1. bolger iller Hakkari Şırnak Tunceli vb iller bu ilde çalışıyor saniz operasyona katılmanıza gerek yok o ilde fiilen çalışmanız yeterli diğer tüm illerde ise operasyona katılma şarti var evrak üzerinde de olsa bu şekilde birim amirin şöyle birşey derse sen c dilimi rapor aldın ben seni dışarıda herhangi bir göreve yazamıyorum senin ismini ekletmicem derse hiç birşey yapamazsin kanunen imkansiz dava açanlar oldu kaybetti maalesef 1. bölge dışında kalan illerde operasyona katılmış gibi gösterilmemiz gerekiyor birim amirin istese ekler ama il emniyet müdürü özel kalemi korumaları vali korumaları tüm devlet büyüklerini koruyanlar vs operasyona katılmadan ismi yazılıyorsa sen de yazilman gerek inşallah anlayabilmişdir geçmiş olsun