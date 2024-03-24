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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2024 08:46
Operasyon Tazminatı Muafiyeti

Rahatsızlığım sebebiyle C Dilimi raporum yeni onaylandı, Sağlık Daire bazı görevler dışında kalan tüm görevlerde gece, gündüz haftasonu çalışabilir şeklinde karar verdi, Dilim raporlu olmamız Operasyon Tazminatını alamayacağımız anlamına mı geliyor acaba, bilgisi olan varmıdır


cenksozen
Şef
24 Mart 2024 08:58

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