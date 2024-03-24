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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2024 09:43
Maaşsız emeklilik detayları nedir

Herkese hâyırlı râmazanlar geçen hafta meslekte 21 yılımı doldurdum bu süre zarfında kendi işimi kurdum maddi olarak kendimi garantiye aldım silah kimliği teslim ederek maaşsız emeklilik dilekçemi verdim , çalışan arkadaşlar Allah yardımcınız olsun , maaşsız emeklilik hakları nedir tam olarak bilgisi olan varsa bizleri aydınlatırsa sevinirim


Hatay31king
Aday Memur
24 Mart 2024 09:52
hayalimi gerceklestirmissiin. başarılar dilerim Allah darda koymasın inşallah

Android60
Genel Müdür
24 Mart 2024 11:06

Maaşsız emeklilik diye bişey yok maaşsız istifa var. 20 yılını doldurdun ise istifa ediyorsun tazminat ve maaş alamıyosun. Maaşsız istifa ettiğinde 55 olan emekli yaşın 58 veya 60 oluyor. &#8378;Devlet sigortanı kestiği için sen ve çocukların ücretsiz saglık ve ilaç gibi şeylerden yararlanamıyosun. Sigortalı işte belirli bir gün calıştıgın zaman devlet memuru olarak emekli değil, normal SGK emeklisi oluyorsun böle şeyler işte yani hiç güzel bi emeklilik türü değil. Hastalıl varsa malulen emekli ettir kendini

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