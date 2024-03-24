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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Mart 2024 10:06
kadroludan sözleşmeliye geçiş
arkadaşlar kadrolu ikm yim son sağlik atamasında tds kazandım ama geçiş işleri nasıl olacak hala net fikir sahibi değilim ikm istifa 15-20 günde cevap gelmesi sürüyor hastanede ise baslamaya 2 hafta veriyor ne yapmam gerek lütfen biri yardimci olsun

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