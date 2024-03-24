kadroludan sözleşmeliye geçiş

arkadaşlar kadrolu ikm yim son sağlik atamasında tds kazandım ama geçiş işleri nasıl olacak hala net fikir sahibi değilim ikm istifa 15-20 günde cevap gelmesi sürüyor hastanede ise baslamaya 2 hafta veriyor ne yapmam gerek lütfen biri yardimci olsun

arkadaşlar kadrolu ikm yim son sağlik atamasında tds kazandım ama geçiş işleri nasıl olacak hala net fikir sahibi değilim ikm istifa 15-20 günde cevap gelmesi sürüyor hastanede ise baslamaya 2 hafta veriyor ne yapmam gerek lütfen biri yardimci olsun