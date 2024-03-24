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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Mart 2024 10:17
herkes atandı galiba artık kimsenin sesi çıkmıyor

4001 ekibi baya seçilmiş insanlar :) bizleri seçerek atamıyorlar ziraa


atanamayanmuhendıs
Aday Memur
24 Mart 2024 10:34
sizin hangi bölümdü hocam

İntihalci-girl
Memur
24 Mart 2024 10:55

mimarlık sizin

atanamayanmuhendıs, 50 dk. önce
sizin hangi bölümdü hocam

atanamayanmuhendıs
Aday Memur
24 Mart 2024 10:55
makine mühendisliği :)
Toplam 3 mesaj

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