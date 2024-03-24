İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Mart 2024 10:30
Konya ortaöğretim KPSS DERSHANE tavsiye

Arkadaşlar, sözel mezunuyum. Özellikle Matematik alanında iyi hocaların olduğu kurs yeri tavsiye edebileceğiniz yer var mıdır.

Çok Yazılan Konular

Puanım yanar mı?Lisans'ı bırakıp Önlisans'a geçmeli miyim? YardımKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.KPSS tarihTCDD 2024/1

Sözlük

başkurtlar 2 beton 2 Kararsızlık 1 Armutun sapı var,üzümün çöpü var demek 2 fotoğrafik hafıza 1 Bir elle verdiğini öbür elle almak 3 prenses Kate Middleton'a ne oldu 2 soba yakmanın ciddi bir marifet olması 2 alyoşenka 1 hurma 1

Son Haberler

Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldıZorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecekYerel seçime bir hafta kaldı: İşte bilinmesi gerekenlerKars'ta 'mart' karı: 47 yol ulaşıma kapandı100 bin liralık banka dolandırıcılığından kıl payı kurtuldu

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri