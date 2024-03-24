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Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


24 Mart 2024 10:54
Tezsiz ve tezli yüksek lisans hakkında sorular

Merhaba sorum şu; Ders döneminde dersleri geçtim ve bitirdim proje dersi kaldı fakat azami süresi içinde teslim etmediğim için atıldım. Aynı üniversitenin aynı bölümünde güz ya da bahar döneminde açılacak olan yüksek lisans ilanına başvurup geçtiğim dersleri saydırıp proje dersinden başlama imkanım var mı? Bir de bu şartlar altında tezliye geçme imkanım var mı? (Tezliye geçmek için bölümün istediği not ortalaması ve kredi şartlarının hepsini sağlamıştım) bu konuda bilgisi olan var mı yardımcı olursanız sevinirim, selamlar.

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