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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Mart 2024 10:56
İstanbul Mitingi ve Memur / Memur Emeklisine Müjde Gelir Mi?
3600 ek gösterge ve memur emeklisine seyyanen zam, konuşulanlar arasında. Müjde sayılmasa da, Maaşların bayram öncesi yatacak olması da açıklanabilir. [ Oy pusulası elimizde bekliyoruz... ]

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