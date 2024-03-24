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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea



Becayiş istiyor
24 Mart 2024 10:58
Sağlık mazareti ile görevlendirme

Arkadaşlar merhaba. Sözleşmeli büro personeli olarak memleketten uzak bir ilde çalışmaktayım. Bir yılım yakında dolacak. Babamın sağlık sorunları nedeniyle onun yanına gitmek istiyorum. Babamın yüzde 90 engelli raporu var fakat raporunda ağır engelli veya yatağa bağımlı ibarsi yok o yüzden mazeret tayini olmuyormuş. Acaba görevlendirme için dilekçe versem kabul edilir mi ?


bahçesaray
Memur
24 Mart 2024 11:02
iller arası görevlendirme basit değil ,imkansız da değil

ByAstsubay
Memur
24 Mart 2024 11:02
Babanıza sizden başka bakacak birisi yoksa gidebilirsiniz
Toplam 2 mesaj

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