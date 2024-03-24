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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Mart 2024 11:34
Alan sınavı için konu önerisi

Merhaba arkadaşlar jandarna sahil güvenlik akademisi maliye uzman memurluk sınavına gireceğim sinavla ilgili bi bilgim olmamasınin yanında konularida kestiremiyorum şu cikar diye yardim edecek varmi daha once bu sinava giren yada ibf kadrosu icin olmazsa olmaz şu konu çıkar diye yardim edip şu konuya calis diyebilecek varmi yardim ederseniz cok sevinirim mezuniyetimdrn cokca vakit geçti diye konu basliklarini bile kestiremiyorum sınav test olur demisti giren bi arkadas ne tür soru cikar hangi konular ağırlık olur sizce

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