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Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


24 Mart 2024 11:39
saglik bilimlerinde calisanlara etik ve basarisiz veriliyor! uyanin artik ey doktorlar!!

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE CALİSAN DOCENT ADAYLARİ COGUNUZ ETİK VE BASARİSİZ ALDİGİNİZA EMİNİM BUNUN BİLE KURUMUMUZA YÖNELİK OLDUGUNU FARK EDEMEYECEK KADAR SAFİZ!!! AKADEMİK YÜKSELMEMİZİN ÖNÜNDE EN BÜYÜK ENGEL ÜNİVERSİTE HOCALARİDİR!!! UYANİN ARTİK UYANİN!!!


RichardDennis
Aday Memur
24 Mart 2024 12:23
Ben doktor degilimde merak ettim konu ne iddaniz nedir aciklayabilir misiniz ?

uakmagduru
Memur
24 Mart 2024 13:11

Sbüdekilerin etik ve başarısız alma oranları üniversiteye göre cokkkkk daha fazla, hepsi mi tesadüf

RichardDennis, 58 dk. önce
Ben doktor degilimde merak ettim konu ne iddaniz nedir aciklayabilir misiniz ?
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