6 aydır ünide koruma güvenliğim

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
4A Kadrolu Memurluktan 4B Sözleşmeli Mühendisliğe Geçişte İzin Haklarım Devreder mi?memur istifa sonucu dönüş4b sözleşmeli personel iller arası görevlendirme4b den 4b ye atanmamahalli idareden 4bliye Sözleşmeli Personele Koruyucu Giyim Yardımı4a dan 4b ye geçiş kesin var bu soruyu artık sormayın delili benim3+1'e göre çalışan Sözleşmeli Personelin kadroya geçiş sorunu
Sözlük
Son Haberler
'Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma' iddiası yalanlandıTürkiye fiber altyapıda Avrupa'da ikinci sıraya yükseldi'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandıGabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varile ulaşacakFırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Editörün Seçimi
2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri