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Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


24 Mart 2024 14:26
İdari Dava Sürecim

Arkadaşlar öncelikle iyi forumlar ve her şeyin gönlünüzce olması dileği ile... Bir konuda yorumlarınızı almak istiyorum. Bölgem İstanbul; ceza davam yok. Mart 2022 de başlayan idari dava sürecimde; ilk mahkeme kararı Aralık 2022 de geldi ancak UYAPA eklenmesi Ocak 2023. Sonrasında istinaf başvurusunu Şubat 2023 de yaptım ; yaklaşık 13 ay oldu hala istinaf kararı çıkmadı. Google da sürenin 6 ay olmasına rağmen dosya yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde 1-2 yıl arasında değişiyormuş. Sizce karar ne zaman çıkar, sizlerin ne zaman açıklandı referans olması açısından soruyorum.

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