İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


24 Mart 2024 14:39
Belediye Şirket İşçilerinin Maaşları Erken Yatar mı?

Malum önümüz bayram bizi bayramda parasız bırakırlar mı? :/

Çok Yazılan Konular

2024 Naklen Atama KontenjanlarıAstsubay İstifa Zabıtalığa GeçişBelediye Başkan Yardımcılığına Naklen (Kurumlararası) Geçiş Hak.Arşiv araştırması sonuçlananlaribb.kariyerİBB metro as eleman alimi ve elemeleriİBB Promosyon GüncellemeÜniversitede memur olmanın artıları ve eksileriÜniversiteden belediyeye geçiş hakkında

Sözlük

Bugün olanlar 1 fenerbahçenin ligden çekilecek olması 1 başkurtlar 1 hurma 2 Akrabadost ile ye iç,alısveriş etme 1 karabük 2 yazılı kağıtlarını 15 günde okumayan öğretmen 2 gargalak 1 girizgah 1 soba yakmanın ciddi bir marifet olması 2

Son Haberler

AK Parti'nin düzenlendiği 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' başladıDEAŞ'a yönelik 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 40 şüpheli yakalandı2024-YDS/1 Sınavı soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandıSanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuna dair açıklamaÖlümü hatırlatarak oy isteyen muhtar adaylıktan çekilecek

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri