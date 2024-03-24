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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Mart 2024 15:09
Naklen atama sonrası eş tayini

Arkadaşlar merhaba. Ben saçma sapan bir soruşturmaya istinaden soruşturma bitesiye kadar geçici görevle İzmir'den İstanbul Silivriye gönderildim. Nişanlım da Ödemiş T Tipinde çalışıyor. Ben kadroluyum o sözleşmeli. Bilindiği üzere eş durumu tayinlerinde kadrolu olan sözleşmeli olana tabii oluyor. Buraya naklen atarlarsa eş durumu tayiniyle Ödemişe gidebilir miyim? Farklı komisyon olduğu için sorun olmaz diyorlar. Daha önce başına gelen veya şahit olan var mı?


Vortex8
Aday Memur
24 Mart 2024 16:38

peki sözleşmeli katip kadrolu katibe tabi oluyor mu

Toplam 1 mesaj

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