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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


24 Mart 2024 15:30
Tarım orman bakanlığı güvenlik araştırması bekleyenleri...

Hala haber yok seçimden dolayı heralde geçikicek gibi duruyo bi bilgi alan varsa emniyete soran vb. Burdan yazarsanız çok iyi olur


mertvet
Aday Memur
24 Mart 2024 15:32
geçen hafta pazartesi sordum gelmedi dedi yarın gidip tekrar sorucam bazılarını yapıp yollamışlar bile

Klncemre2344
Aday Memur
24 Mart 2024 15:36

Biryerde sicili temiz olanlarınki daha hızlı ilerliyo demişlerdi o zaman bu hafta inşallah çağırırlar

mertvet, 1 saat önce
geçen hafta pazartesi sordum gelmedi dedi yarın gidip tekrar sorucam bazılarını yapıp yollamışlar bile

Bozkurtbakışlı
Memur
24 Mart 2024 15:47
8 BİN PERSONEL X 30.000 TL maaş, her ay 240.000.000 TL Bütçeye yük. Mehmet Şimşek ve yönetimi ne kadar geciktirebilirse o kadar geciktirir.

btm2024
Aday Memur
24 Mart 2024 15:56

Sicil micil alakası yk arşiv araştırması 2 dk bişey kaydın varsa vardır yoksa yoktur.Her ilin yoğunluğu iş yükü farklı seçim dolayısıyla geçikmeler olabilir


Bozkurtbakışlı
Memur
24 Mart 2024 16:02
Hazirandan sonundan önce iş başı zor
btm2024, 59 dk. önce

Sicil micil alakası yk arşiv araştırması 2 dk bişey kaydın varsa vardır yoksa yoktur.Her ilin yoğunluğu iş yükü farklı seçim dolayısıyla geçikmeler olabilir


btm2024
Aday Memur
24 Mart 2024 16:07

Nasipte ne zaman varsa o zaman olur ister Nisan ister Mayıs ister Haziran hiç fark etmez . İhtiyaç ı olan insanlar için ne kadar erken o kadar iyi tabiki


Bozkurtbakışlı
Memur
24 Mart 2024 16:11
Elbette öyle. Ancak 15 gün içinde iş başı yapacağını söyleyen hödükler vardı.
btm2024, 48 dk. önce

Nasipte ne zaman varsa o zaman olur ister Nisan ister Mayıs ister Haziran hiç fark etmez . İhtiyaç ı olan insanlar için ne kadar erken o kadar iyi tabiki

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