Tarım orman bakanlığı güvenlik araştırması bekleyenleri...

8 BİN PERSONEL X 30.000 TL maaş, her ay 240.000.000 TL Bütçeye yük. Mehmet Şimşek ve yönetimi ne kadar geciktirebilirse o kadar geciktirir.

8 BİN PERSONEL X 30.000 TL maaş, her ay 240.000.000 TL Bütçeye yük. Mehmet Şimşek ve yönetimi ne kadar geciktirebilirse o kadar geciktirir.