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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Mart 2024 15:39
Boşanma tayin durumu

Merhaba arkadaşlar 7 ay önce mazeret tayiniyle atandım şu an boşandim evrakları bekliyorum ve 4. Yılıma da girdim soracağım soru şu haziran da tercih yapsam kendi tayin hakkımla gidebilir miyim yoksa d ve c grubu illere mi gidebilirim

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