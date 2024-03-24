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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Mart 2024 16:28
7433 ile kadroya geçip atananlar
sözleşmeli çalışırken 7433 ile kadroya geçip, aynı ünvanla sağlık bakanlığına atanan var mı?

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